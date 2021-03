Vida Urbana Grávida é levada para o HGP após se assustar com barulho de vento derrubando telhado de condomínio Bombeiros retiraram os entulhos que estavam impedindo a passagem de alguns moradores do local

Uma rápida chuva com rajadas de ventos destelhou um dos blocos de um condomínio Copacabana na Quadra 1304 Sul, em Palmas. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 25, e uma grávida, moradora do local, precisou ser levada para o hospital devido ao susto. Conforme o Corpo de Bombeiros, a mulher, que está nas últimas semanas da gestação, se assustou com o barulho do tel...