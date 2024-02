Redação Jornal do Tocantins

A Unidade Penal Feminina de Palmas, Unidade Penal de Cariri e Unidade Penal de Porto Nacional, tiveram suspensas temporariamente as visitas após o aumento de casos pela Covid-19. A Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju)confirmou a informação por meio de nota ao Jornal do Tocantins.

Segundo a Seciju, “essa medida visa proteger custodiados, servidores e a sociedade contra a propagação de casos pela doença”.

As visitas na Unidade Penal Feminina de Palmas estão suspensas desde 29 de janeiro; na Unidade Penal do Cariri, desde 30 de janeiro e, na unidade em Porto Nacional, desde o dia 2 de fevereiro.

“As unidades penais do Tocantins estão comprometidas em reforçar a segurança para evitar a disseminação do vírus. Todas as ações necessárias estão sendo implementadas”, cita a nota.

A Seciju não confirmou o número de registro, mas informou que a “retomada das visitas será avaliada semanalmente e implementada assim que as condições sanitárias permitirem”.