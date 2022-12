Vida Urbana Governo sanciona leis que aumentam salário de deputados, governador, vice e secretários Propostas aprovadas pela Assembleia Legislativa estão publicadas no Diário Oficial

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 26, trouxe a publicação das Leis nº 4.073 e 4.075 de 26 de dezembro de 2022, aprovadas pela Assembléia Legislativa (Aleto) e agora sancionadas pelo Governo. Os atos fixam o aumento no salário de governador e vice e fixam aumento escalonado nos vencimentos dos deputados estaduais, com último reajuste previs...