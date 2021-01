Vida Urbana Governo restringe produção de seringas contra a Covid, diz indústria Modelo único adotado pelo Ministério da Saúde para imunização, o bico de rosca, cria restrições

No amplo galpão da fábrica na zona norte de Manaus, as máquinas operam 24 horas por dia com 100% da capacidade. As linhas de produção automatizadas garantem o mínimo contato entre os 400 colaboradores, que não tiveram redução de jornada durante a pandemia. Ao contrário: a demanda por insumos hospitalares aumentou 10%. Enquanto estados e o governo federal tra...