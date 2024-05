Vida Urbana Governo publica reajuste de 3,71% para servidores efetivos e comissionados Mudanças estão no Diário Oficial desta terça-feira (30) e devem passar por aprovação da Assembleia Legislativa

Duas medidas provisórias publicadas pelo governo nesta terça-feira (30) concedem reajuste de 3,71% na remuneração de servidores estaduais concursados e no salário de comissionados. As mudanças podem ser conferidas no Diário Oficial do Estado. Segundo o governo, ainda precisam ser aprovadas pela Assembleia Legislativa. Na medida provisória n° 11/2024, foi concedida a porc...