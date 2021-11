Vida Urbana Governo publica data e vagas de novas inscrição para audiências públicas de concessão do Jalapão Período começa nesta quinta-feira, 18, e segue ate 25 de novembro

Está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 12, as regras para participar das audiências públicas sobre a concessão dos serviços turísticos no Parque Estadual do Jalapão. Após a Justiça determinar o adiamento dessas reuniões, o Governo Estadual marcou as audiências para o dia 30 de novembro em Mateiros e 1º de dezembro em Palmas. ...