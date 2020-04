O Governo do Tocantins publicou um decreto prorrogando mais uma vez a suspensão das aulas e a jornada reduzida de seis horas dos servidores estaduais. A nova data é no final de maio. A medida também recomenda o uso de máscaras de proteção facial para a população quando houver necessidade de sair de casa.

O documento assinado pelo governador Mauro Carlesse está publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 27 e é resultado da deliberação do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19. Na última semana, na quarta-feira, 22, um decreto já havia mantido carga de seis horas e a suspensão das aulas em escolas e universidades públicas e privadas para o final de abril.

Educação

Conforme o decreto, as aulas continuam suspensas até o dia 29 de maio e a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes disse que está buscando as melhores medidas para atender as famílias e estudantes quando as aulas voltarem. Quando houver a possibilidade de um retorno às aulas serão executadas ações como a higienização das unidades escolares, a desinfecção das 499 estruturas, a aquisição de EPIs para os servidores e alunos, o aumento do número de veículos de transportes, além de confecção de material gráfico de suporte para atividades extracurriculares, a reorganização de espaços escolares para manter uma distância mínima necessária e a redistribuição dos alunos entre os horários disponíveis para que haja um equilíbrio e evite superlotação.

Trabalho

Também está prorrogada até o dia 29 de maio a jornada reduzida de seis horas dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. O horário de trabalho segue das 8 às 14 horas, com alternativas para o turno da tarde em determinados órgãos para evitar aglomerações.