Vida Urbana Governo indica que vacina da Pfizer está fora do perfil desejado para o Brasil O motivo é que a vacina da americana exige condições especiais de armazenamento, com temperaturas de -70º C

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (1º) que as vacinas contra a Covid-19 que serão incluídas no Plano Nacional de Imunização devem “fundamentalmente” ser termoestáveis e poder ser armazenadas em temperaturas de 2°C a 8°C. Na prática, o anúncio significa que a vacina desenvolvida pela americana Pfizer e a alemã BioNTech não deve ser aplicada no Brasil...