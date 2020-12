Vida Urbana Governo inclui Coronavac em plano de imunização contra Covid-19 Apresentação no Planalto não informa o número de doses a serem adquiridas

Em meio à politização da vacinação contra a Covid-19 e com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) capitaneando discurso antivacina, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (16) a inclusão da Coronavac, do Butantan, em uma lista chamada de "adesão do Brasil às vacinas". A lista cita a vacina de Oxford, a da Pfizer, Bharat Biotech, Moderna e Janssen, além d...