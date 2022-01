Vida Urbana Governo federal define datas para Enem 2022 Conforme o Ministério da Educação, o exame irá acontecer em novembro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, em meio às férias, surpreendeu técnicos do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) ao anunciar a aplicação do Enem 2022 nos dias 13 e 20 de novembro. As datas foram anunciadas na noite desta quinta-feira (20) após o jornal Folha de S.Paulo publicar que o exame ocorreria nos dias 6 e 13 de novembro. Integr...