Governo estadual prorroga estado de calamidade pública por pandemia de Covid-19 até junho de 2021

Na mesma terça-feira, 23, em que o Tocantins confirmou 88.070 infectados e 1.218 mortos pela Covid-19, o governador Mauro Carlesse (DEM) baixou decreto prorrogando até 30 de junho de 2021, a declaração de estado de calamidade pública no Tocantins em razão da pandemia do novo coronavírus. O estado de calamidade pública no Tocantins começou pelo Decret...