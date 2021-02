Vida Urbana Governo estadual não decretará ponto facultativo no Carnaval Decisão comunicada nesta sexta-feira abrangerá de 15 a 17 de fevereiro e busca evitar aglomerações

O governo estadual divulgou que não irá decretar ponto facultativo durante o Carnaval, no período entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, de segunda a quarta-feira. De acordo com o comunicado divulgado, a medida quer evitar aglomerações e proliferação da Covid-19. Outros estados também suspenderam ou não irão decretara ponto facultativo no período de Carnav...