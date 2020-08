Nesta quinta-feira, 27, o governo do Tocantins anunciou que o salário do mês de agosto dos servidores públicos estaduais estará disponível para saque no próximo sábado, 29. De acordo com a gestão de Mauro Carlesse (DEM), a folha será quitada nesta sexta-feira, 28, no valor de R$ 187.220.901,98.

“Temos trabalhado diuturnamente para continuar honrando o compromisso com o servidor público e a população do Estado, principalmente diante do cenário de pandemia do novo Coronavírus, que exige um olhar mais atento para o nosso povo", disse o governador.

O governo orienta os servidores para que utilizem ferramentas eletrônicas como os aplicativos dos bancos, façam os pagamentos por cartão e, se possível, evitem se dirigir às agências bancárias para que não haja aglomeração.