Vida Urbana Governo do Tocantins decreta ponto facultativo para a segunda-feira, 20 Medida leva em consideração do feriado de Tiradentes na terça-feira, 21; Araguaína também já decretou ponto facultativo

O Governo do Tocantins ponto facultativo no âmbito do Poder Executivo Estadual nesta segunda-feira, 20. A medida leva em consideração o feriado de Tiradentes na terça-feira, 21, e os cuidados com a circulação de pessoas e a necessidade de isolamento social devido à disseminação da Covid-19. O ato será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 17. Co...