Vida Urbana Governo do TO autoriza pagamento de indenizações a delegados da Polícia Civil e entrega novas armas Evento realizado nesta terça-feira, 10, também teve anúncio de convocação de mais aprovados no concurso da Polícia Civil

Na tarde desta terça-feira, 10, a Segurança Pública do Tocantins, através da Polícia Civil recebeu, em cerimônia realizada no Palácio Araguaia, em Palmas, 272 glocks e 20 carabinas calibre 5,56. Na ocasião, o Governo do Estado também anunciou o pagamento de parte das indenizações por cumulação de responsabilidade aos delegados da Polícia Civil, valor que supera R$ 1 m...