Vida Urbana Governo do TO assina contrato de financiamento de R$ 149 milhões para ponte de Porto Nacional Em evento realizado em Brasília (DF), nesta quinta-feira, 15, Mauro Carlesse firmou compromisso do Estado com o Banco de Brasília (BRB)

Nesta quinta-feira, 15, em Brasília (DF), o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), assinou junto ao Banco de Brasília (BRB), a cédula de contrato no valor de R$ 149 milhões que devem ser aplicados nas obras da nova ponte de Porto Nacional. A cerimônia ocorreu na sede do banco na Capital do País e contou com as presenças do presidente da instituição financeira, P...