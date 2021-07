Vida Urbana Governo diz à CPI que recebeu 26 mil e distribuiu 25 mil comprimidos de cloroquina para atender MS Documento enviado à CPI mostra ainda estoque de 23 mil comprimidos e 1,4 mil frascos de azitromicina , hidroxicloroquina e ivermectina, que compõem o "kit covid", para tratamento precoce da covid entre abril do ano passado e junho deste ano

O governo do Tocantins disse à CPI da Pandemia do Senado que recebeu 26 mil comprimidos de cloroquina e distribuiu 25.190 deles para os hospitais do Estado. Os medicamentos tiveram um custo de R$ 4.443,06. A Secretaria da Saúde (SES) também informou quanto comprou e o que ainda possui em estoque dos medicamentos que integram o chamado “kit Covid”, que não tem eficácia c...