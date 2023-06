Os inscritos no concurso da Educação podem consultar os locais de aplicação das provas que serão aplicadas no dia 11 de junho de 2023 de 8h às 13h.

A relação dos prédios que abrigarão a aplicação das provas está publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 5. Para verificar o local exato, o candidato deve acessar o site da banca responsável, FGV e confirmar com seus dados pessoais.

Os candidatos para disputar as 5.021 vagas de professor da Educação Básica nas funções de professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional terão provas nos seguintes municípios e locais de aplicação:

Campos Belos (Goiás)

ESCOLA MUNICIPAL DOM ALANO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE PEREIRA DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA DA SILVA AIRES

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA OLIVEIRA MIRANDA

Araguaína

CENTRO DE ENSINO MÉDIO BENJAMIM JOSE DE ALMEIDA

CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE

COLÉGIO ESTADUAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

COLÉGIO ESTADUAL CAMPOS BRASIL

COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME DOURADO

COLÉGIO ESTADUAL JARDIM PAULISTA

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA SILVANDIRA SOUSA LIMA

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DR. JOSE ALUISIO DA SILVA LUZ

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS JORGE HUMBERTO CAMARGO

COLÉGIO SANTA CRUZ DE ARAGUAINA

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JARDENIR JORGE FREDERICO

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO NASSER

ESCOLA PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO

FACULDADE CATOLICA DOM ORIONE

IFTO - CAMPUS ARAGUAINA

UFNT - CAMPUS DE ARAGUAINA

UNITPAC - CENTRO UNIVERSITARIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

UNOPAR - UNIDADE ARAGUAINA II

Araguatins

COLÉGIO ESTADUAL LEONIDAS GONCALVES DUARTE

COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCO

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - UNIDADE VI - PROFESSORA ANTONINA MILHOMEM

ESCOLA ARTE DE CRESCER

ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ONEIDE DA CRUZ MOUSINHO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES MILHOMEM FERNANDES

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAIR DUARTE

ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE FERRER

IFTO - CAMPUS ARAGUATINS

Arraias

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA JOANA BATISTA CORDEIRO

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS JACY ALVES DE BARROS

ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO FELIPE

ESCOLA ESTADUAL SILVA DOURADO

UFT - CAMPUS ARRAIAS

Augustinópolis

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL VICENTE DE SOUZA

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS LA SALLE

ESCOLA COMUNITARIA DE AUGUSTINOPOLIS

ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL AUGUSTINOPOLIS

ESCOLA ESTADUAL SANTA GENOVEVA

UNITINS - CAMPUS DE AUGUSTINOPOLIS

Gurupi

CENTRO DE ENSINO MEDIO ARY RIBEIRO VALADAO FILHO

CENTRO DE ENSINO MEDIO BOM JESUS

CENTRO DE ENSINO MEDIO DE GURUPI

CENTRO EDUCACIONAL FÉ E ALEGRIA PAROQUIAL BERNARDO SAYAO

COLÉGIO ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL JOSE SEABRA LEMOS

COLÉGIO O CASTELINHO

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ALMEIDA VERAS

UNIRG - UNIVERSIDADE DE GURUPI

Miracema

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS SANTA TEREZINHA - UNIDADE XIII

COLÉGIO TOCANTINS

ESCOLA ESTADUAL ONESINA BANDEIRA

UFT - CAMPUS DE MIRACEMA

Palmas

CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTRO ALVES

CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES

CEULP - CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE PALMAS - ULBRA

COLÉGIO ESTADUAL DOM ALANO MARIE DU NODAY

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - UNIDADE 1

COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS SEN. ANTONIO LUIZ MAYA - UNIDADE 2

COLÉGIO ULBRA PALMAS

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALMIRANTE TAMANDARE

ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSE PEDREIRA NETO

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ELIZANGELA GLORIA CARDOSO

ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ANISIO SPINOLA TEIXEIRA

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EURIDICE FERREIRA DE MELLO

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES

ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PINHEIRO

IFTO - CAMPUS PALMAS

Paraíso

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE NEZIO RAMOS

ESCOLA ESTADUAL AMANCIO DE MORAES

ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA RITA ANDRADE SANTOS

INSTITUTO PRESBITERIANO

UNEST - UNIÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO MEDIO TOCANTINS

Provas do concurso das escolas indígenas

Para o edital para o provimento de 143 vagas para o cargo de professor regente na educação indígena os locais de prova são:

Araguaína - COLÉGIO ESTADUAL ADEMAR VICENTE FERREIRA SOBRINHO

Arraias - ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO FELIPE

Araguatins - ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DENISE GOMIDE AMUI

Paraíso - ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Miracema - ESCOLA ESTADUAL OSCAR SARDINHA

Gurupi - ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA

Palmas - ESCOLA ESTADUAL VILA UNIAO 307