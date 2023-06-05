Redação Jornal do Tocantins
Os inscritos no concurso da Educação podem consultar os locais de aplicação das provas que serão aplicadas no dia 11 de junho de 2023 de 8h às 13h.
A relação dos prédios que abrigarão a aplicação das provas está publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 5. Para verificar o local exato, o candidato deve acessar o site da banca responsável, FGV e confirmar com seus dados pessoais.
Os candidatos para disputar as 5.021 vagas de professor da Educação Básica nas funções de professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional terão provas nos seguintes municípios e locais de aplicação:
Campos Belos (Goiás)
ESCOLA MUNICIPAL DOM ALANO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE PEREIRA DA SILVA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA DA SILVA AIRES
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA OLIVEIRA MIRANDA
Araguaína
CENTRO DE ENSINO MÉDIO BENJAMIM JOSE DE ALMEIDA
CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE
COLÉGIO ESTADUAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
COLÉGIO ESTADUAL CAMPOS BRASIL
COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME DOURADO
COLÉGIO ESTADUAL JARDIM PAULISTA
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA SILVANDIRA SOUSA LIMA
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS DR. JOSE ALUISIO DA SILVA LUZ
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS JORGE HUMBERTO CAMARGO
COLÉGIO SANTA CRUZ DE ARAGUAINA
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JARDENIR JORGE FREDERICO
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO NASSER
ESCOLA PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO
FACULDADE CATOLICA DOM ORIONE
IFTO - CAMPUS ARAGUAINA
UFNT - CAMPUS DE ARAGUAINA
UNITPAC - CENTRO UNIVERSITARIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
UNOPAR - UNIDADE ARAGUAINA II
Araguatins
COLÉGIO ESTADUAL LEONIDAS GONCALVES DUARTE
COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCO
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - UNIDADE VI - PROFESSORA ANTONINA MILHOMEM
ESCOLA ARTE DE CRESCER
ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ONEIDE DA CRUZ MOUSINHO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES MILHOMEM FERNANDES
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAIR DUARTE
ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE FERRER
IFTO - CAMPUS ARAGUATINS
Arraias
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA JOANA BATISTA CORDEIRO
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS JACY ALVES DE BARROS
ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO FELIPE
ESCOLA ESTADUAL SILVA DOURADO
UFT - CAMPUS ARRAIAS
Augustinópolis
COLÉGIO ESTADUAL MANOEL VICENTE DE SOUZA
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS LA SALLE
ESCOLA COMUNITARIA DE AUGUSTINOPOLIS
ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL AUGUSTINOPOLIS
ESCOLA ESTADUAL SANTA GENOVEVA
UNITINS - CAMPUS DE AUGUSTINOPOLIS
Gurupi
CENTRO DE ENSINO MEDIO ARY RIBEIRO VALADAO FILHO
CENTRO DE ENSINO MEDIO BOM JESUS
CENTRO DE ENSINO MEDIO DE GURUPI
CENTRO EDUCACIONAL FÉ E ALEGRIA PAROQUIAL BERNARDO SAYAO
COLÉGIO ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL JOSE SEABRA LEMOS
COLÉGIO O CASTELINHO
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ALMEIDA VERAS
UNIRG - UNIVERSIDADE DE GURUPI
Miracema
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS SANTA TEREZINHA - UNIDADE XIII
COLÉGIO TOCANTINS
ESCOLA ESTADUAL ONESINA BANDEIRA
UFT - CAMPUS DE MIRACEMA
Palmas
CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTRO ALVES
CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES
CEULP - CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE PALMAS - ULBRA
COLÉGIO ESTADUAL DOM ALANO MARIE DU NODAY
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - UNIDADE 1
COLÉGIO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS SEN. ANTONIO LUIZ MAYA - UNIDADE 2
COLÉGIO ULBRA PALMAS
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALMIRANTE TAMANDARE
ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSE PEDREIRA NETO
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ELIZANGELA GLORIA CARDOSO
ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ANISIO SPINOLA TEIXEIRA
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EURIDICE FERREIRA DE MELLO
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PADRE JOSIMO TAVARES
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PINHEIRO
IFTO - CAMPUS PALMAS
Paraíso
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE NEZIO RAMOS
ESCOLA ESTADUAL AMANCIO DE MORAES
ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA RITA ANDRADE SANTOS
INSTITUTO PRESBITERIANO
UNEST - UNIÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO MEDIO TOCANTINS
Provas do concurso das escolas indígenas
Para o edital para o provimento de 143 vagas para o cargo de professor regente na educação indígena os locais de prova são:
Araguaína - COLÉGIO ESTADUAL ADEMAR VICENTE FERREIRA SOBRINHO
Arraias - ESCOLA ESTADUAL BRIGADEIRO FELIPE
Araguatins - ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL DENISE GOMIDE AMUI
Paraíso - ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Miracema - ESCOLA ESTADUAL OSCAR SARDINHA
Gurupi - ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA
Palmas - ESCOLA ESTADUAL VILA UNIAO 307
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