O resultado provisório da prova de avaliação psicológica, realizada por candidatos aprovados na prova objetiva e capacidade física, foi divulgado na terça-feira, 20, no Diário Oficial do Estado.

As informações estão disponíveis também no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca contratada pela corporação para a realização do certame.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, os recursos contra o resultado poderão ser registrados das 10h às 18h desta segunda e terça-feira, dia 26 e 27, respectivamente, pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_to_22

A banca ainda informa que não arcará com problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e congestionamento do site.

De acordo cronograma do certame, o resultado final na avaliação psicológica e de convocação para a avaliação de saúde será publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e divulgado na internet no dia 12 de julho.

As informações e a lista preliminar estão disponíveis na edição nº6352, no Diário Oficial do Estado.