No momento em que é primordial o isolamento para evitação a disseminação da Covid-19, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), tem distribuído cestas básicas para manter a população tocantinense com a alimentação básica necessária. A distribuição começou neste fim de semana para 26 municípios da região sudeste do Tocantins, onde foram entregues mais de 2 mil cestas.

O objetivo do governo é garantir a alimentação para pessoas hipossuficientes das 139 cidades tocantinenses. Nesta segunda-feira, 30, a distribuição ocorre nos municípios de Aliança do Tocantins, Dueré, Formoso do Araguaia, Figueirópolis, Cariri do Tocantins e Gurupi. Já nesta terça-feira, 31, a distribuição ocorrerá em São Valério da Natividade, Peixe, Paranã, São Salvador do Tocantins, Palmeirópolis e Jaú do Tocantins. Os mantimentos são entregues nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos municípios

Conforme a Setas, nesta etapa, as cestas básicas estão sendo destinadas para a população idosa cadastrada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCVF) dos municípios. O secretário da Setas, José Messias afirma que a entrega será feita individualmente para evitar aglomeração de pessoas. “Os idosos estão sendo atendidos prioritariamente, visto que estão inseridos no grupo de risco, como medida preventiva para evitar a proliferação da Covid-19", destacou.