Vida Urbana Governo decreta ponto facultativo nesta quinta-feira, véspera do feriado da Paixão de Cristo Decreto está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de segunda-feira (25). Medida não se aplica aos serviços essenciais como saúde e segurança, que já atuam em caráter de plantão

Devido ao feriado da Paixão de Cristo, comemorando na sexta-feira (29) o Governo do Tocantins decretou ponto facultativo para esta quinta-feira (28). O decreto de número 6.758, está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de segunda-feira (25). Segundo o governo, o expediente nas repartições públicas volta à normalidade na segunda-feira, 1º de ...