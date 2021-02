Vida Urbana Governo de Goiás lança campanha de conscientização com último áudio de paciente de Covid-19 Taxa de ocupação de leitos de UTI está acima de 90% no estado

O governo de Goiás lançou uma nova campanha para fazer com que os moradores do estado obedeçam às orientações de segurança para evitar a expansão da pandemia de Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está acima de 90%. A campanha da gestão Ronaldo Caiado (DEM) choca ao exibir as últimas mensagens de áudio enviadas por um paciente de Covid-19 antes ...