O Governo do Tocantins convocou mais de 170 candidatos aprovados no concurso da educação para exercerem as funções dos cargos de provimento efetivo do quadro dos Profissionais da Educação Básica Pública. A convocação consta publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), de sexta-feira, 19, e é para professores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ressalta que os convocados têm um prazo de 30 dias para realizar o procedimento de posse, que é digital.

Além disso, um e-mail será enviado com as orientações a serem seguidas. “Ressaltamos a importância de ler a Instrução Normativa nº 12, publicada no DOE do dia 19 de dezembro de 2023, a qual detalha todos os procedimentos necessários para a efetivação do processo”, explica.

De acordo com a pasta, antes do início do ano letivo de 2024, que está previsto para 29 de janeiro, os novos servidores empossados e lotados em suas respectivas unidades escolares participarão de formação ofertada pela Seduc e Universidade Federal do Tocantins (UFT), no período de terça-feira, 23 a sexta-feira, 26.

Concurso

O concurso ofereceu 5.242 vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica e coordenador pedagógico na educação indígena.

O certame teve 35.986 inscrições com as provas realizadas no dia 11 de junho de 2023.