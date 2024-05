Vida Urbana Governo confirma nova data para prova do 'Enem dos concursos' Cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas será divulgado no dia 7 de agosto

A aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) ocorrerá no dia 18 de agosto. As informações são da Agência Brasil. No dia 7 de agosto, será divulgado o cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas. Leia também: Região norte da capital terá ação de encoleiramento e testagem para leishmaniose; veja locais Veja quem são os ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil e de R$ 500 da nota palmense premiada Conforme o site, a informação foi ...