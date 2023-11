O governo estadual identificou uma erosão em Lavandeira, na região das Serras Gerais, que faz divisa com o estado da Bahia, onde foram jogados pneus e embalagens de agrotóxicos. Agora o Executivo busca soluções e culpados para os crimes ambientais no sudeste do Tocantins.

Conforme divulgou a Secretaria da Comunicação Social (Secom), uma equipe sobrevoou a área neste sábado, 4, entre o município de Aurora do Tocantins e o Riacho Bartolomeu, afluente da bacia do Rio Palma, na região do Mosquito, para investigar as consequências do impacto ambiental negativo na estação ecológica. O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis, e o presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Renato Jayme, acompanharam de perto as ações de fiscalização.

Isso porque o Executivo quer identificar a extensão dos danos ambientais e busca uma solução para o problema com a resposabilização dos autores dos crimes. Para isso, o Naturatins deve consolidar um relatório que será entregue no próximo dia 14, em Brasília (DF), à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ao presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (Ibama), Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça.

Na rede social X (antigo Twitter), o secretário Marcello Lelis divulgou as principais ações realizadas durante a fiscalização e os próximos passos do governo durante essa semana.

Prepararemos um relatório detalhado e minucioso sobre o problema que será encaminhado ao @mmeioambiente e a ministra @MarinaSilva e ao Presidente do @ibamagov , também já estamos em contato com o Sec @eduardosodremr do @governodabahia que se colocou a disposição… pic.twitter.com/SfPn4a9rtb — Marcello Lelis (@MarceloLelis) November 5, 2023

A Organização Não Governamental (ONG) Voz Ambiental é uma das responsáveis por informar sobre os crimes, segundo divulgou a Secom. “Tem famílias na região, próximo a principal erosão, e nossa preocupação é a qualidade da água, pois os agrotóxicos escorrem para as nascentes”, destacou o presidente da Voz Ambiental, Bernardino Rodrigues.

Serras Gerais

Atualmente há um Projeto de Lei (PL) nº 1779/2023, em tramitação no Congresso Nacional, que cria a Rota Turística das Serras Gerais e inclui os municípios de Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Dianópolis, Lavandeira, Natividade, Pindorama, Paranã, Rio da Conceição e Taguatinga na estação ecológica.

A região das Serras Gerais é um destino ecoturístico com mananciais que são afluentes do Rio Tocantins, um dos principais do estado. Criada por Decreto, em 27 de setembro de 2001, a estação tem como objetivos proteger e preservar amostras dos ecossistemas de Cerrado, bem como propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas. Conforme o Decreto, o município de Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia, também faz parte das Serras Gerais.