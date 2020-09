Vida Urbana Governo anuncia visita do ministro Onyx para assinar convênio de R$ 2,5 milhões Convênio repassará R$ 2,5 milhões para compra de alimentos da agricultura familiar

O Governo do Tocantins anunciou que recebe na quarta-feira, 23, o ministro Onyx Lorenzoni para assinar convênio de repasse de R$ 2,5 milhões do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no Palácio Araguaia, às 9 horas. O comunicado do governo afirma que o convênio dobrará a capacidade de compra do estado para R$ 5 milhões. O recurso deve ser em aplicados...