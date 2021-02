Vida Urbana Governo adia lançamento de obras do hospital regional de Araguaína após intensas chuvas Assinatura da ordem de serviço prevista para esta sexta prevê R$ 30 milhões na etapa inicial

O governo do Tocantins adiou para o dia 11, na próxima quarta-feira, o lançamento das obras do Hospital Geral de Araguaína em razão das fortes chuvas que caem na cidade desde a madrugada desta sexta-feira, 5. A solenidade incluía a formatura do 1° Curso de Policiamento Ostensivo Rural do Tocantins, realizado no 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) e estava previs...