Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) abriu na quarta-feira, 2, uma seleção para cadastrar médicos, enfermeiros, farmacêutico, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionista, psicólogos e técnicos de enfermagem para atuar no combate à Covid-19. As inscrições são excluivamente online, nesse endereço , e vão até o dia 19.

Para médicos, o edital prevê um salário de R$ 10,2 mil por 40 horas semanais e para os técnicos de enfermagem R$ 1,2 mil por 40h. Os demais cargos têm salário de cerca de R$ 3 mil por 40 horas. O edital não prevê nenhum tipo de abono ou gratificação pela atuação na pandemia.

De acordo com a SES a seleção é para criar um banco de dados de profissionais da saúde que "gera apenas a expectativa de direito à contratação". O contrato só será firmado de acordo com a "necessidade, oportunidade e conveniência da SES".

"A inscrição no Chamamento Público NÃO ASSEGURA ao inscrito o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele contratado, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração Pública que se reserva o direito de proceder às contratações em número que

atenda ao seu interesse e às suas necessidades e diante do caráter da urgência da pandemia", diz o edital.

Quando assinado, o contrato será de 90 dias com prorrogação por mais 90 dias, a critério da necessidade da administração e de acordo com o estado de calamidade do Tocantins.

Do perfil

Segundo a SES, o chamamento será pela avaliação da experiência profissional e tem como requisitos:

a) Tempo de exercício profissional na função para o cargo pretendido;

b) Experiência profissional em outras áreas;

c) O inscrito preferencialmente deve ter realizado no mínimo um curso online de qualificação em enfrentametno da Covid-19.