Vida Urbana Governadores convocam reunião para debater medidas contra 3ª onda de Covid-19 Encontro pretende definir medidas no âmbito nacional e estratégias para compra de mais vacinas

O Fórum de Governadores se reúne na tarde desta terça-feira (1) para debater medidas preventivas contra a possível nova onda causada pelo aumento do número de casos de Covid-19. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), o encontro deve debater também o encurtamento no prazo entre a aplicação da 1ª e 2ª dose de vacina como forma de acelerar a imunização no paí...