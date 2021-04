Vida Urbana Governador Carlesse assina contrato de intenção de compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V Investimento é de mais de R$ 75 milhões para adquirir o imunizante da Rússia

Atualizada às 17:17 O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, assinou nesta sexta-feira, 9, o contrato de intenção de compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V. A assinatura ocorreu por volta das 15 horas no Palácio Araguaia, em Palmas. A informação da assinatura do contrato foi publicada nas redes sociais do Governo do Tocantins. O investimento é d...