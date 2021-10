Vida Urbana Governador Carlesse é afastado do cargo após quinta operação da PF contra o governo iniciado em 2018 Ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, determinou afastamento do governador por 6 meses, por indícios de obstrução da justiça e pagamento de propinas envolvendo o plano de saúde dos servidores

A Polícia Federal faz nesta quarta-feira, 20, a quinta operação policial contra o governo de Mauro Carlesse (PSL) desde 2018, ano em que o ex-deputado estadual assumiu o Executivo com a cassação de Marcelo Miranda (MDB). As informações são da TV Anhanguera Tocantins . O veículo afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também determinou o afastamento do gov...