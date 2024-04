Redação Jornal do Tocantins

Uma investigação conduzida pela Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC - Palmas), para apurar a suspeita dos crimes de associação criminosa e estelionato, mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais, chegou levou a Polícia Civil do Tocantins a indiciamento de cinco pessoas radicadas em São Paulo.

De acordo com a investigação, o crime é cometido através da prática conhecida como golpe do falso leilão, a partir da veiculação de site com a proposta de leilão de bens.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil começou a apuração em junho de 2022, quando uma vítima procurou a delegacia em Palmas para informar prejuízo de R$ 30 mil, ao pensar ter arrematado um veículo através da plataforma mantida pelos criminosos.

Conforme informações do inquérito, divulgadas nesta terça-feira (26), "tudo não passou de uma articulação fraudulenta, sendo que tal leilão era fictício e o automóvel jamais foi enviado para a vítima”.

De acordo com a Segurança Pública do Tocantins, os investigadores chegaram até um grupo criminoso composto por cinco pessoas, residentes no estado de São Paulo.

Por meio do golpe, os suspeitos obtinham "vantagens financeiras, mediante o cometimento de estelionatos em meio eletrônico e, consecutivamente, lavagem de capitais", divulgou a pasta.

“As investigações da DRCC revelaram um esquema que envolvia várias pessoas, como objetivo único de aplicar os golpes e auferir lucros, valendo-se da boa vontade de pessoas de bem que acreditavam nos anúncios e, de boa fé, pensavam que estavam celebrando um negócio legal, mas que na verdade se tratava de fraude”, afirmou o delegado Lucas Santana, por meio da assessoria.

Com o inquérito remetido ao Poder Judiciário, o grupo deve responder pela prática dos crimes de associação criminosa e estelionato.