O ciclista goiano Rodrigo Araújo de Melo, conhecido como Didi, 35 anos, da Pindamonhangaba Cycling Team (Semelp / UniFunvic / Gelog), é o grande vencedor da 1ª Taça Cidade de Palmas de Ciclismo disputada neste domingo, 21. Disputada em um circuito no centro da capital tocantinense, a 1ª edição da prova fez parte do calendário de eventos do 34º aniversário de Palmas.

Didi trabalhou a prova inteira no grupo que tentou descolar do pelotão desde o início da largada, por volta das 10h4, sob o intenso sol e vento. Na última volta, ele atacou na subida da Avenida Teotônio Segurado, sentido norte, contornou para a LO-07 na frente e só precisou acelerar para vencer a principal categoria com 2h05min42seg em um total de 41 voltas. Ele faturou o maior prêmio em disputa, no valor de R$ 10 mil.

O baiano Patricson Emanuel Santos Rego Braz, com o mesmo tempo, chegou em segundo lugar, e levou o prêmio de R$ 5 mil. O palmense Lucas Sena chegou em terceiro com o tempo de 2h05min43seg, faturou R$ 3 mil do prêmio e mais R$ 1 mil de bônus por ser o melhor palmense na categoria.

Completaram o pódio Luiz Fernando Bomfim de Almeida, de Barreiras (BA), e Vinícius Silva dos Santos, de Paragominas (PA).

Confira o top 10 da elite masculino

1 - Rodrigo Araújo de Melo – Goiânia (GO) - 2h05'42 - R4 10 mil

2 - Patricson Emanuel Santos Rego Braz - Barreiras (BA) - 2h05'42 - R$ 5 mil

3 - Lucas Sena – Palmas (TO) - 2h05'43 - R$ 3 mil (mais R$ 1 mil de bônus)

4 - Luiz Fernando Bomfim de Almeida –Barreiras (BA) - 2h05'43 41 - R$ 2 mil

5 - Vinícius Silva dos Santos – Paragominas (PA) - 2h05'43 - R$ 1 mil

6 - Bruno Carvalho Sousa – Porto Nacional (TO) - 2h05'45

7- Maicke Renê Monteiro Pereira – (Rio de Janeiro) - 2h05'46

8 - Evandro Amaral – Palmas (TO) - 2h05'49

9 - Maicon Douglas Pereira Dias – Palmas (TO) - 2h05'51

10 - João Alves da Silva -Teresina (PI) - 2h06'00

Demais categorias

MASTER C

1 Raphael Luiz Nogueira da Gama Silveira (Brasilia - DF) – 1h24min 01

2 Adarciley Da Silva (Palmas - TO) – 1h 24min02

3 Vanderlei Pereira (Palmas - TO) 1h 25min24

4 Felisberto Borges Da Silva (Barreiras - BA) 1h 25min25

5 Ademir Ruas Da Silva (Palmas - TO) 1h 25min25

MASTER B

1 Wagner - (Gurupi) - 1h33min13seg

2 Junior Cesar (Palmas) - 1h33min13seg

3 Arlindo Limna (Araguaína) 1h33min19seg

4 Samuel Marques (Palmas) - 1h38min56seg

5 Sergio Nazeozeno (Gurupi) - 1h34min27seg

MASTER A

1 Raphael Matos Silva (Guarai - TO) 1h 34min25

2 José Eriberto Medeiros Rodrigues Filho (Goiânia - GO) 1h34min26

3 - Rodolfo Medeiros Souza Borges (Sao Luiz - GO) - 1h34min26

4 Pedro Moura Bisneto (GoiÂnia - GO) - 1h34min26

5 - Glaicon (Palmas - TO) - 1h34min26

FEMININO

1 Bruna Gomes Da Silva Cavalcante (Terezopolis de Goias - GO) 1h04min32 - 17 voltas

2 Leidiane Santos (lady) (Palmas - TO) 1h04min32 - 17 voltas

3 Jorleane Lima Da Cunha (Dianopolis - TO) 1h04min32 - 17 voltas

4 Joyce Martins Alves Silveira (Palmas - TO) 1h04min34- 17 voltas

5 Vitoria Xavier (Barreiras - BA) - 1h04min34- 17 voltas

JÚNIOR

1 Joas Menezes Barbosa Dos Reis (Porto Nacional - TO) 1h06min03 - 19 voltas

2 Vinícius Carvalho Stedler (Redenção - PA) 1h06min09 - 19 voltas

3 Luiz Fernando Bomfim De Almeida (Barreiras - BA) 1h06min12 - 19 voltas

4 Josué Teixeira Feitosa Júnior (Gurupi - TO) 1h06min12 - 19 voltas

5 Eduardo de Oliveira Souza (Barreiras - BA) 1h03min11 - 19 voltas