Vida Urbana Garimpo ilegal desmata 170 campos de futebol no maior parque nacional do Brasil Ação criminosa causou, ao todo, o desmatamento de 122 hectares na unidade de conservação

O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, o maior do Brasil, se tornou alvo do garimpo ilegal. A invasão se intensificou na região a partir de 2022, segundo estudo divulgado recentemente pelo Iepé (Instituto de Pesquisa e Formação Indígena), que monitora a área. De lá para cá, a ação criminosa causou, ao todo, o desmatamento de 122 hectares na unidade de conser...