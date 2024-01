O garçom Marllon Roberto Gomes Figueira, de 22 anos, procurou a 107ª Delegacia de Polícia, em Combinado, no sudeste do estado, para registrar um boletim de ocorrência por ameaça e injúria em razão de sua homossexualidade, praticado por um cliente no bar onde trabalha.

Conforme o relato ao delegado na última quinta-feira, 18, por volta de 22 horas do dia anterior, a vítima seguia para pegar uma cerveja para o cliente quando ele teria cometido homofobia ao chamar o garçom de "bixinha".

Após a vítima reclamar sobre a falta de respeito, o cliente o teria ameaçado ao dizer que se não quisesse resolver na conversa poderiam resolver na bala.

O escrivão enquadrou o relato no artigo 147 por ameaça e no artigo 140 por injúria, ambos do Código Penal Brasileiro.