O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Tocantins (MPTO) deflagrou na manhã desta terça-feira, 23, a operação "Praeda" contra 14 advogados em 18 locais como residências e escritórios que tem como objeto operação de empréstimos consignados fraudulentos e ações predatórias, conforme informações preliminares do MP.

Ainda segundo o órgão, a operação ocorreu em 8 cidades do Tocantins. O MP ainda não informou quais são as cidades e nem quantos mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Participam da operação 60 policiais, 12 delegados, 4 agentes do Gaeco e 7 promotores.

O que diz a OAB

Em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior informou que a OAB está acompanhando desde cedo a operação, "garantindo as prerrogativas legais dos advogados envolvidos e logo que tiver acesso aos autos do processo deverá se manifestar sobre as providências institucionais em relação ao caso".