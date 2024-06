Vida Urbana Gabarito preliminar e cadernos de provas do vestibular do IFTO são divulgados Provas foram aplicadas neste domingo (9). São 350 vagas para os campus de Araguatins, Araguaína, Palmas e Porto Nacional

Os candidatos que fizeram o vestibular do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) para o 2ª semestre de 2024 já podem conferir o gabarito provisório e os cadernos de provas. Os documentos estão publicados no site da instituição. As provas foram realizadas neste domingo (9) e foram disponibilizadas pelo edital 350 vagas para os campus de Araguatins, A...