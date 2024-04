Vida Urbana Gabarito preliminar da prova de Raciocínio Lógico do concurso da Aleto é retificado Prazo para interposição de recursos foi prorrogado para quarta-feira (24), até às 11h59, somente para questionamento do gabarito disciplina retificada

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) retificou o gabarito preliminar da prova de Raciocínio Lógico aplicada aos cargos de analista legislativo (nível superior) do concurso público. A mudança foi publicada nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial Eletrônico. Para conferir, acesse aqui. "A Fundação Getúlio Vargas informa que foi identificada uma inconsi...