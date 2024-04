Vida Urbana Gabarito definitivo de concurso do quadro geral de Palmas é divulgado; confira São ofertadas 173 vagas para posse imediata e 496 vagas para formação de cadastro de reserva, distribuídas em nível médio e superior

Os gabaritos definitivos do concurso público para provimento de cargos do Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Palmas já estão disponíveis para consulta dos candidatos. Acesse aqui. A prefeitura ressalta que devido ao problema no link que atende ao data center da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), o acesso à internet e ao site da institui...