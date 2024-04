O furto do sacrário de uma igreja católica no Jardim Taquari, em Palmas, abalou a comunidade. O crime aconteceu na Paróquia Imaculado Coração de Maria durante a madrugada desta terça-feira (9).

De acordo com o pároco Márcio Ferdinando, uma pessoa conseguiu entrar na igreja após quebrar a fechadura da porta e levou objetos considerados sagrados.

O padre estava em um encontro de líderes em Brasília (DF) no momento do ocorrido e expressou sua tristeza e choque em vídeo divulgado nas redes sociais. Em entrevista ao JTo, o padre comenta que levaram somente objetos sacros da paróquia.

“Fomos perceber só na terça pelas 14h, quando a Irmã Josely foi na igreja [..] Tinha equipamento de som, computador, ventiladores, mas só foi subtraído o Sacrário e os vasos dos Santos Óleos”, relata.

Conforme informações repassadas pela comunidade ao padre, na secretaria da paróquia (Sacristia), estava uma âmbula com as hóstias consagradas, um ostensório pequeno para adoração e uma teca com hóstia Magna para adoração solene.

O padre comenta que a pessoa tentou forçar uma janela da paróquia, mas conseguiu quebrar a fechadura da porta e entrar no local. “Fomos perceber só na terça pelas 14h, quando a Irmã Josely foi na igreja”,conta.

O objeto roubado, o sacrário, conforme relatado pelo padre, é o centro da vida cristã católica, onde se conserva o bem mais precioso da Igreja Católica, a hóstia consagrada.

“Na missa o sacerdote católico, em obediência ao mandato de Cristo, repete aquele gesto que o Senhor fez na última ceia. Partiu o Pão e deu a seus discípulos dizendo: ‘isso é o meu corpo’", explica.

O furto não só impactou a paróquia, mas também toda a comunidade católica do município. “Toda a comunidade está sofrendo. Tenho recebido manifestações de carinho e expressão de oração de católicos da cidade Toda”, conta Ferdinando.

O JTo entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e a Secretaria da Segurança Pública (SSP), e aguarda retorno.