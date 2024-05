Vida Urbana Funcionalismo público de Miracema paralisa atividades e cobra por correção salarial e progressões Servidores da educação, saúde e quadro geral aderiram ao movimento durante ato em frente a sede da prefeitura. Município afirmou que prepara PL para repasse da data-base e realiza estudo de impacto das progressões

Com faixas e carro de som, dezenas de servidores públicos municipais de Miracema se reuniram em frente à sede do Poder Executivo Municipal na manhã desta sexta-feira (3) durante paralisação para reivindicarem correção salarial e pagamento de progressões. Além de profissionais da educação, o ato reuniu servidores da saúde e do quadro geral do município, confor...