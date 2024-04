Vida Urbana Funcionários tentam sair de supermercado com lixo 10 garrafas de whisky em carrinho As Garrafas são avaliadas em R$ 1,7 mil e os funcionários irão responder por furto. Crime foi aconteceu na cidade de Gurupi.

Três funcionários acabaram presos depois de tentarem furtar 10 garrafas de whisky em um supermercado. A Polícia Militar, informou que o gerente viu quando eles saíram do estabelecimento com os destilados escondidos no meio do lixo em um carrinho de compras. O crime aconteceu no municipio de Gurupi, região sul do estado. O caso aconteceu na noi...