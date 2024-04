Vida Urbana Funcionários públicos de Gurupi terão quatro dias de folga na Semana Santa A prefeitura da cidade decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (28). Folga não vale para serviços considerados essenciais e de saúde

A Prefeitura de Gurupi publicou no Diário Oficial do Município, o decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima quinta-feira (28). A data é véspera do feriado da Sexta-feira da Paixão. Conforme o decreto, a folga não se aplicará a serviços essenciais e de saúde. Segundo a prefeitura, o decreto considera a redução na dem...