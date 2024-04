Vida Urbana Funcionários de frigorífico são levados para hospital após vazamento de amônia Segundo o Corpo de Bombeiros Militares, o vazamento teria acontecido na manhã desta quarta-feira (24), em uma bomba centrífuga

Funcionários de um frigorífico passaram mal e foram levados para o hospital após um vazamento de amônia (NH3), em Paraíso do Tocantins. 14 homens e seis mulheres foram atendidos segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em nota, a SES informou que 20 pacientes com relato de contato com amônia receberam assistência médica, mas não divulgou o esta...