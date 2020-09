Vida Urbana Funcionário de hipermercado e amigo são detidos por furto de mercadorias que não passaram pelo caixa Mercadorias que saíram do local sem passar no caixa somavam R$ 629, mas cupom apontou pagamento de R$ 13 e incluíam 72 cervejas, macarrão instantâneo e caixas de bombons

A Polícia Militar prendeu no domingo, 20, por volta das 11horas, um funcionário de um hipermercado da capital e um amigo diarista, ambos de 20 anos, por furto de mercadorias. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o amigo do caixa do hipermercado lotou um carrinho de compras e esperou na fila preferencial em que o amigo funcionário estava trabalhando.&n...