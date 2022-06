Vida Urbana Funcionário de banco simula sequestro para esconder desvio de dinheiro, diz PM Homem relatou à polícia que novo gerente assumiria a agência e faria a contagem dos valores no cofre, por isso inventou ter sido vítima de extorsão

Um homem de 34 anos, funcionário do Banco do Brasil de Silvanópolis, região central do estado, simulou o próprio sequestro nesta quarta-feira, 15, e depois confessou que há dois anos desviava em média de R$2 a R$3 mil por mês da agência. Na tarde desta quinta-feira, 15, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados por familiares da suposta vítima...