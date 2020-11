Vida Urbana Funcionária do Carrefour diz à polícia que Beto Freitas a encarou e parecia estar furioso Novos vídeos mostram o momento em que ele foi conduzido à saída do supermercado, antes de ser espancado e morto

Uma funcionária do Carrefour onde João Alberto Freitas, 40, foi espancado e morto por seguranças na última quinta-feira (19) disse à polícia que ele a encarou e que "parecia estar furioso com alguma coisa", segundo depoimento divulgado pelo Fantástico, da TV Globo. Novos vídeos obtidos pela Folha de S.Paulo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul mostram os mom...