Vida Urbana Fumantes têm maior risco de desenvolver câncer e morte por Covid-19 Tocantins registra 55 casos de neoplasia maligna dos brônquios dos pulmões, que é um tipo de câncer

No Tocantins, de 2020 até o dia 25 deste mês, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 55 pacientes foram diagnosticados com neoplasia maligna dos brônquios dos pulmões, que é um tipo de câncer de pulmão. Ainda segundo a pasta, em 2018 foram atendidos nos serviços, 1.446 pessoas, sendo 614 do sexo masculino e 832 do sexo feminino. Em 2019 este número...