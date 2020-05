Vida Urbana 'Fui surpreendido', diz Teich sobre rejeição de Estados e municípios a modelo de isolamento Ministro disse que tratou do assunto com representantes do Conass e Conasems e que houve consenso de que as medidas seriam anunciadas para balizar e orientar cada gestor local a tomar suas decisões

O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que foi surpreendido nesta segunda-feira, 11, com a rejeição do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), órgãos que os representantes de Estados e municípios junto do Ministério da Saúde, sobre a adoção de uma matriz de isolamento social e...