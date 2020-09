Vida Urbana Fraude no auxílio emergencial põe PF nas ruas em Palmas, Paraíso e Formoso do Araguaia Alvo é uma associação criminosa suspeita de acessar indevidamente contas digitais de beneficiários e transferir dinheiro para outras pessoas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 30, a Operação “Fraudulenti Auxilium”, contra uma suposta associação criminosa investigada por suposta fraude no pagamento do auxílio emergencial. Segundo o comunicado, os alvos acessavam indevidamente as contas bancárias digitais de beneficiados na Caixa Econômica Federal (CEF), e utilizavam o dinheiro para pagar boletos ban...